Заполненный стадион Реала устроил овации 20-летнему футболисту Шахтера: видео
Источник:24 канал
Левый вингер шахтера Михаил Мудрик поразил своей игрой фанатов Реала в Лиге чемпионов. Болельщики, заполнившие стадион "Сантьяго Бернабеу", устроили овации талантливому игроку "горняков".
Аплодисменты, поразившие Мудрика
Не каждому футболисту устраивают овации фанаты соперника. Однако Михаилу Мудрику повезло. 20-летний вингер Шахтера отыграл в матче против Реала в Лиге чемпионов 70 минут и был заменен.
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Когда украинский футболист направлялся за пределами поля к скамье запасных Шахтера произошла неожиданность – болельщики "Королевского клуба", заполнившие трибуны "Сантьяго Бернабеу", устроили настоящие овации молодому игроку. Мудрик поблагодарил их также аплодисментами.
Как фанаты Реала устроили овацию Мудрику: видео
Такую реакцию фанатов к игроку соперника не так часто увидишь. После поединка Мудрик рассказал, что не ожидал такого поступка зрителей в Мадриде. Михаил заявил, что этот момент запомнит на всю жизнь.
Аплодисменты зрителей на "Сантьяго Бернабеу"? Я в шоке, вообще не ожидал такого. Это запоминающийся момент,
– признался Мудрик.
Напомним, что мадридский клуб праздновал победу в матче с Шахтером – 2:1.
Карьера Мудрика в Шахтере
- Мудрик – воспитанник Шахтера. Михаилу прочат большое будущее. В свое 20 лет футболист уже играет за основную команду "горняков".
- Вингер дважды ездил в аренду – в киевский Арсенал и черниговскую Десну.
- В сезоне-2021/2022 уже отыграл за "горняков" 12 поединков во всех турнирах, в которых отличился одним голом и сделал 5 результативных передач.