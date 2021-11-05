Заполненный стадион Реала устроил овации 20-летнему футболисту Шахтера: видео

Левый вингер шахтера Михаил Мудрик поразил своей игрой фанатов Реала в Лиге чемпионов. Болельщики, заполнившие стадион "Сантьяго Бернабеу", устроили овации талантливому игроку "горняков".

Аплодисменты, поразившие Мудрика

Не каждому футболисту устраивают овации фанаты соперника. Однако Михаилу Мудрику повезло. 20-летний вингер Шахтера отыграл в матче против Реала в Лиге чемпионов 70 минут и был заменен.

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Когда украинский футболист направлялся за пределами поля к скамье запасных Шахтера произошла неожиданность – болельщики "Королевского клуба", заполнившие трибуны "Сантьяго Бернабеу", устроили настоящие овации молодому игроку. Мудрик поблагодарил их также аплодисментами.

Как фанаты Реала устроили овацию Мудрику: видео

Такую реакцию фанатов к игроку соперника не так часто увидишь. После поединка Мудрик рассказал, что не ожидал такого поступка зрителей в Мадриде. Михаил заявил, что этот момент запомнит на всю жизнь.

Аплодисменты зрителей на "Сантьяго Бернабеу"? Я в шоке, вообще не ожидал такого. Это запоминающийся момент,

– признался Мудрик.

Напомним, что мадридский клуб праздновал победу в матче с Шахтером – 2:1.

Карьера Мудрика в Шахтере