Автогол года

"Орлы" не смогли обыграть одного из аутсайдеров чемпионата. Матч завершился мировой 1:1. Однако через 90 минут отмечались только хозяева.

Смотрите также В Кубке Короля забили прямым ударом с углового: видео гола в стиле Лобановского

На 61-й минуте "пожар" возле ворот Бенфики привел к курьезному взятию собственных ворот. После подачи в штрафную хозяев игроки "орлов" Отаменди и Жилберту не разобрались, кто должен выбить мяч дальше от ворот. Футболисты после нескольких рикошетов привезли гол в свои ворота.

Последним до мяча прикоснулся Жилберт, ставший самым большим неудачником эпизода. Уже четыре минуты спустя Бенфика реабилитировалась перед своими болельщиками. Цифры на табло сравнил Дарвин Нуньес.

Видео курьезного автогола Бенфики

Украинец Роман Яремчук появился на поле только во втором тайме. Нападающий не смог принести "орлам" победу.