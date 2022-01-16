Автогол року

"Орли" не змогли переграти одного з аутсайдерів чемпіонату. Матч завершився мировою 1:1. Однак за 90 хвилин відзначались лише господарі.

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На 61-й хвилині "пожежа" біля воріт Бенфіки привела до курйозного взяття власних воріт. Після подачі у штрафний господарів гравці "орлів" Отаменді та Жілберту не розібралися, хто має вибити м'яч далі від воріт. Футболісти після декількох рикошетів привезли гол у власні ворота.

Останнім до м'яча доторкнувся Жілберту, який став найбільшою невдахою епізоду. Вже через чотири хвилини Бенфіка реабілітувалась перед своїми уболівальниками. Цифри на табло зрівняв Дарвін Нуньєс.

Відео курйозного автогола Бенфіки

Українець Роман Яремчук з'явився на полі лише у другому таймі. Нападник не зміг принести "орлам" перемогу.