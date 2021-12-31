Руководство клуба готово сотрудничать с правоохранителями

Расследование начали также против руководителей клуба, в частности Оливера Кана, Гасана Салихамиджича и Карла-Хайнца Румменигге.

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Против мюнхенской команды подали сразу несколько исков. Исполнительный директор клуба Оливер Кан заявил, что намерен сотрудничать с правоохранительными органами во время расследования.

В чем обвиняют Баварию

Обвинения касаются вероятного нарушения закона клубом во время найма на работу тренеров юношеских команд.

Юрист, представляющий в деле сразу нескольких тренеров юношеских команд Баварии, сообщил, что клуб не впервые нарушает трудовое законодательство.

В соответствии с законом о минимальной оплате труда, клуб имел право нанимать тренеров на зарплату в размере 450 евро. Такую сумму получали наставники, отработавшие 47 часов в течение месяца.

Юрист рассказал, что тренеры постоянно перерабатывали, что в общем получалось по 100 и даже 120 часов. Однако клуб не возмещал специалистам сверхурочные часы.

Тренеры некоторое время не обращались к правоохранителям насчет нарушения законодательства мюнхенским клубом. Юрист рассказал, что их шантажировали увольнением.

А обвинения руководителям Баварии связаны с тем, что они якобы знали о фактах нарушения законодательства, но не пытались помочь.

Кроме этого, мюнхенский клуб также обвиняют в уклонении уплаты налогов, подделке документов, а также мошенничестве с социальным обеспечением.

Кстати. Бавария лидирует в чемпионате Германии. В 17 матчах мюнхенцы набрали 43 очка.