Керівництво клубу готове співпрацювати з правоохоронцями

Розслідування почали також проти керівників клубу, зокрема Олівера Кана, Гасана Саліхаміджича та Карла-Гайнца Румменігге.

Читайте також Я програв два півфінали та чвертьфінал Ліги чемпіонів через судівські помилки, – Левандовські

Проти мюнхенської команди подали одразу декілька позовів. Виконавчий директор клубу Олівер Кан заявив, що має намір співпрацювати з правоохоронними органами під час розслідування.

У чому звинувачують Баварію

Звинувачення стосуються ймовірного порушення закону клубом під час найму на роботу тренерів юнацьких команд.

Юрист, який представляє у справі одразу декількох тренерів юнацьких команд Баварії, повідомив, що клуб не вперше порушує трудове законодавство.

Згідно з законом про мінімальну оплату праці, клуб мав право наймати тренерів на зарплату у розмірі 450 євро. Таку суму отримували наставники, які відпрацювали 47 годин упродовж місяця.

Юрист розповів, що тренери постійно перепрацьовували, що в загальному виходило по 100 і навіть 120 годин. Проте клуб не відшкодовував фахівцям понаднормові години.

Тренери певний час не зверталися до правоохоронців щодо порушення законодавства мюнхенським клубом. Юрист розповів, що їх шантажували звільненням.

А звинувачення керівникам Баварії пов'язані з тим, що вони начебто знали про факти порушення законодавства, але не намагалися цьому зарадити.

Та окрім цього, мюнхенський клуб також звинувачують від ухилення сплати податків, підробці документів, а також шахрайстві із соціальним забезпеченням.

До речі. Баварія лідирує у чемпіонаті Німеччини. У 17 матчах мюнхенці набрали 43 очки.