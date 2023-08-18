Новая тренерка Костюк предсказывает украинке большое будущее, заговорив о победе на Grand Slam

Третья ракетка Украины Марта Костюк начала сотрудничество с новой тренершей, которой стала бывшая польская теннисистка Сандра Заневская. Полька высоко оценила потенциал своей новой подопечной.

Экс-тенисистка рассказала момент, когда на контакт с ней вышла команда Марты Костюк. Менеджер украинской теннисистки подошел к Заневской во время Уимблдона-2023 с вопросом о возможном сотрудничестве.

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Заневская: Она одна из самых перспективных в Туре

Сандра призналась, что на размышления взяла всего три секунды, после чего согласилась на предложение, которое стало для него неожиданностью. Ведь не так много теннисистов осмеливаются делать такие изменения в разгар Тура.

Польский тренер уже предсказывает Марте большое будущее.

На мой взгляд, учитывая, что Марти всего 21 год – она одна из самых перспективных в Туре. Я не вижу ничего невозможного для нее, наоборот – я вижу в Марте теннисистку, которая в будущем выигрывает турнир Grand Slam или даже несколько. У меня нет никаких сомнений в этом,

– заявила Заневская.

Сандра Заневская отметила тот момент, что Костюк всего 21 год, а с ее спиной уже немалый багаж опыта. Марта в своем юном возрасте уже прошла большой путь.

"Все же лучше попасть в третий круг Australian Open в 15 лет, чем в 20. До сих пор ее карьера складывалась очень удачно. Конечно, это зависит от того, с какой точки зрения на это смотреть. Можно сравнивать ее с большинством игроков, а можно – из Кори Гауфф, которая уже достигла больших высот в гораздо более юном возрасте", – добавила польская специалистка.

Напомним, что Заневская начала работу с Костюком из американской серии турниров.

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