На турнире в Монреале украинская теннисистка играет в парном разряде с китаянкой Чжан Шуай. В 1/16 финала украинско-китайская пара встретилась против дуэта китаянки Сюй Ифань и словацкой теннисистки Терезы Михалковой.

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Эпический момент, разрядивший атмосферу

Поединок закончился в двух сетах в пользу тандема Костюк – 6:3, 6:4.

Встреча запомнилась эпическим моментом, созданным украинкой. Марта принимала подачу Михалковой, перебила мяч через сетку, но прямо в голову сопернице Ифани. Костюк снесла кепку из головы китаянки.

Марта сразу же подошла к сетке, чтобы извиниться перед соперницей, ведь не хотела такого попадания. Украинская теннисистка едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Вот это выдержка от Костюка.

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Этот эпизод вызвал лишь улыбку на лице Ифань и других участниц матча. Китаянка подняла и надела кепку, после чего Михалкова передала свою подачу.

Поединок длился 1 час 17 минут. Костюк в паре с Шуай идет дальше в парном разряде турнира в Монреале.

В следующем раунде украинско-китайский дуэт ожидает игра против пары Элизе Мертенс (Бельгия) – Сторм Хантер (Австралия). Их встреча состоится в Канаде 9 августа.

К слову. 8 августа Костюк еще начнет для себя соревнование в одиночном разряде. Марта сыграет против представительницы Китая Цинь Вэнь Чжэн. Ориентировочное начало матча в 20:00 (по Киеву). Перед тем в 18:00 свой поединок должна начать первая ракетка Украины Элина Свитолина.