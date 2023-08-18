Экс-тенисистка рассказала момент, когда на контакт с ней вышла команда Марты Костюк. Менеджер украинской теннисистки подошел к Заневской во время Уимблдона-2023 с вопросом о возможном сотрудничестве.
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Заневская: Она одна из самых перспективных в Туре
Сандра призналась, что на размышления взяла всего три секунды, после чего согласилась на предложение, которое стало для него неожиданностью. Ведь не так много теннисистов осмеливаются делать такие изменения в разгар Тура.
Польский тренер уже предсказывает Марте большое будущее.
На мой взгляд, учитывая, что Марти всего 21 год – она одна из самых перспективных в Туре. Я не вижу ничего невозможного для нее, наоборот – я вижу в Марте теннисистку, которая в будущем выигрывает турнир Grand Slam или даже несколько. У меня нет никаких сомнений в этом,
– заявила Заневская.
Сандра Заневская отметила тот момент, что Костюк всего 21 год, а с ее спиной уже немалый багаж опыта. Марта в своем юном возрасте уже прошла большой путь.
"Все же лучше попасть в третий круг Australian Open в 15 лет, чем в 20. До сих пор ее карьера складывалась очень удачно. Конечно, это зависит от того, с какой точки зрения на это смотреть. Можно сравнивать ее с большинством игроков, а можно – из Кори Гауфф, которая уже достигла больших высот в гораздо более юном возрасте", – добавила польская специалистка.
Напомним, что Заневская начала работу с Костюком из американской серии турниров.
Главное о новой тренершей Марте Костюк
- Ранее Сандра Заневская работала с Ализе Корне из Франции и хорватской теннисисткой Петрой Мартыч. Последнюю привела к месту в топ-20 рейтинга WTA, прыгнув с 90-й сразу на 15-ю позицию.
- Именно под руководством этой польской тренерки Мартыч дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос-2019, а также завоевала свой дебютный трофей на уровне выступлений в WTA.
- Отметим, что свою профессиональную карьеру Сандра Заневская закончила в 2017 году. Лучшей позицией польки в рейтинге WTA является 142 место. Имеет в своем активе 15 трофеев, но уровня ITF.