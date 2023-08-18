Екстенісистка розповіла момент, коли на контакт із нею вийшла команда Марти Костюк. Менеджер української тенісистки підійшов до Заневської під час Вімблдону-2023 із запитанням щодо можливої співпраці.

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Заневська: Вона одна з найперспективніших у Турі

Сандра зізналась, що на роздуми взяла лише три секунди, після чого погодилась на пропозицію, яка стала для неї несподіванкою. Адже не так багато тенісистів насмілюються робити такі зміни в розпалі Туру.

Польська тренерка вже пророкує Марті велике майбутнє.

На мою думку, враховуючи, що Марті лише 21 рік – вона одна з найперспективніших у Турі. Я не бачу нічого неможливого для неї, навпаки – я бачу в Марті тенісистку, яка в майбутньому виграє турнір Grand Slam або навіть кілька. У мене немає жодних сумнівів у цьому,

– заявила Заневська.

Сандра Заневська відзначила той момент, що Костюк лише 21 рік, а з її спиною вже чималий багаж досвіду. Марта у своєму юному віці вже пройшла великий шлях.

"Все ж краще потрапити до третього кола Australian Open у 15 років, ніж у 20. Досі її кар'єра складалася дуже вдало. Звісно, це залежить від того, з якої точки зору на це дивитися. Можна порівнювати її з більшістю гравців, а можна – з Корі Гауфф, яка вже досягла великих висот у набагато більш юному віці", – додала польська спеціалістка.

Нагадаємо, що Заневська розпочала роботу з Костюк із американської серії турнірів.

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