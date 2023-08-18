Екстенісистка розповіла момент, коли на контакт із нею вийшла команда Марти Костюк. Менеджер української тенісистки підійшов до Заневської під час Вімблдону-2023 із запитанням щодо можливої співпраці.
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Заневська: Вона одна з найперспективніших у Турі
Сандра зізналась, що на роздуми взяла лише три секунди, після чого погодилась на пропозицію, яка стала для неї несподіванкою. Адже не так багато тенісистів насмілюються робити такі зміни в розпалі Туру.
Польська тренерка вже пророкує Марті велике майбутнє.
На мою думку, враховуючи, що Марті лише 21 рік – вона одна з найперспективніших у Турі. Я не бачу нічого неможливого для неї, навпаки – я бачу в Марті тенісистку, яка в майбутньому виграє турнір Grand Slam або навіть кілька. У мене немає жодних сумнівів у цьому,
– заявила Заневська.
Сандра Заневська відзначила той момент, що Костюк лише 21 рік, а з її спиною вже чималий багаж досвіду. Марта у своєму юному віці вже пройшла великий шлях.
"Все ж краще потрапити до третього кола Australian Open у 15 років, ніж у 20. Досі її кар'єра складалася дуже вдало. Звісно, це залежить від того, з якої точки зору на це дивитися. Можна порівнювати її з більшістю гравців, а можна – з Корі Гауфф, яка вже досягла великих висот у набагато більш юному віці", – додала польська спеціалістка.
Нагадаємо, що Заневська розпочала роботу з Костюк із американської серії турнірів.
Головне про нову тренерку Марти Костюк
- Раніше Сандра Заневська працювала з Алізе Корне із Франції та хорватською тенісисткою Петрою Мартич. Останню привела до місця у топ-20 рейтингу WTA, стрибнувши із 90-ї одразу на 15-ту позицію.
- Саме під керівництвом цієї польської тренерки Мартич дійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2019, а також здобула свій дебютний трофей на рівні виступів у WTA.
- Відзначимо, що свою професійну кар'єру Сандра Заневська закінчила у 2017-му році. Найкращою позицією польки у рейтингу WTA є 142-ге місце. Має у своєму активі 15 трофеїв, але рівня ITF.