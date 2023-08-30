Ушла красиво: экс-украинка не пожала руку поклоннице Лукашенка в последнем матче в карьере

В США прошли матчи первого круга US Open. В одном из них встречалась Марина Заневская, родившаяся в Одессе, но с 2016 года представляющая Бельгию, и Арина Сабаленко.

Накануне бывшая украинская теннисистка объявила, что US Open станет ее последним турниром в карьере. Несмотря на то, что спортсменке всего 30 лет, Заневская приняла такое решение из-за хронических проблем со спиной, которые беспокоили ее последние четыре года.

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Сменила гражданство, но осталась украинкой

На старте последнего турнира в карьере Марины Заневской жеребьевка ее свела с "нейтральной" теннисисткой из Беларуси Ариной Сабаленко. Для одесситки это было третье участие в основной сетке US Open. Лучшим результатом на американском "мейджоре" стал турнир в 2022 году, где Марина сыграла во втором круге соревнований.

Матч соперниц завершился победой второй ракетки мира со счетом 6:3, 6:2. После завершения поединка бельгийка украинского происхождения, которая с начала полномасштабного вторжения играет с сине-желтой лентой на голове, продемонстрировала свою гражданскую позицию. Она отказалась пожимать руку сопернице, которая продолжает ездить в Россию и постоянно жалуется, что ее спрашивают о войне.

Смотрите видео с проявлением гражданской позиции Марины Заневской

Что известно о Марине Заневской

В 2010 году одержала победу на двух юниорских "мейджорах" в парном разряде. Она триумфовала на US Open и Ролан Гаррос. До 2016 года представляла на международных соревнованиях Украину, однако сменила спортивное гражданство и с 2017 года выступала под флагом Бельгии. Именно в этой стране одесситка тренировалась с 2008 года. В течение карьеры выиграла один турнир WTA. Наивысшей позицией в рейтинге WTA была 62 строчка. С 24 февраля 2022 г. активно поддерживает Украину и публично осуждает действия России и ее спортсменов, которые имеют позорную молчаливую позицию или поддерживают войну.

. Украину на US Open в основной сетке представляют 5 спортсменок. Во второй круг пробились Леся Цуренко и Элина Свитолина. Свои матчи они сыграют 31 августа.