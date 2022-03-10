Сестры Елена и Юлия Городни – для обоих это будет дебют на Кубке мира. Была вероятность, что наша страна будет представлена ​​в мужском спринте, а затем соответственно и в одной из смешанных эстафет, но возникли некоторые трудности.

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По информации Sport.ua, 33-летний Виталий Кильчицкий сейчас находится в Эстонии и теоретически мог возобновить выступления, однако из-за того, что он долгое время не был на допинг-контроле в WADA, разрешение стартовать ему не дали. Виталий будет готовить Городних к старту в качестве тренера. Также будут помогать "новым сестрам Семеренко" чешские специалисты.

Городни с началом вторжения российско-фашистских захватчиков в нашу страну сумели эвакуироваться на территорию Польши. Во многом их будущему дебюту помог президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза, и, вероятно, не обошлось без президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, который наверняка заказал словцо.

Что известно о сестрах Городних

Юлии сейчас 20 полных лет, Елене – 17. Обе на международных юниорских стартах медалей не завоевывали, однако показывали очень неплохие результаты, благодаря чему считаются одними из самых перспективных молодых биатлонисток Украины.

Есть у них в активе и подиумы национальных чемпионатов. Дебют на Кубке мира для них будет бесценным опытом, который может сыграть ключевую роль в будущем.

Как спортсменкам удалось добраться на этап Кубка мира?

На момент начала вторжения России в Украину Елена и Юлия были на учебно-тренировочных сборах в селе Сянки Львовской области.

"Утром мне начали приходить SMS-сообщения, что началась война. Нам звонили по телефону родители. Была паника, я не знала, что делать. Это так страшно, когда говорят, что начали бомбить аэропорты, города", – рассказала Юлия.

В этот же день всех участников сборов отпустили домой, так что спортсменки приехали во Львов. Однако оправиться от случившегося было трудно.

Слезы, истерика. Я не могла поверить, что это сейчас происходит, что ситуация в стране. Я просто ходила с места на место. Я не знала, собирать ли мне чемодан, что ли. Это было настолько растерянное состояние, что даже трудно сейчас передать словами, что я чувствовала,

– призналась украинская биатлонистка.

Юлия отметила, что дорога была очень длинной, однако на украинско-польской границе было немало волонтеров, которые помогали – предлагали еду, напитки и другие необходимые вещи. В конце концов, сестрам Городним удалось добраться до убежища после одних суток в пути. А уже в Польше им поступил звонок от президента Фдерации биатлона Украины Владимира Бринзака.

"Он позвонил нам и сказал, что есть возможность поехать на этап Кубка мира, спросил, не были бы мы против. У нас были достаточно смешанные ощущения на этот счет. Ведь очень сложная ситуация в стране, мы постоянно переживаем, смотрим новости, у нас уже нарушен сон из-за постоянного стресса.

Плюс – это этап Кубка мира, здесь собрана вся элита биатлона. Здесь совсем другие скорости и вообще все по-другому. На соревнованиях такого уровня мы не были, и сейчас есть немного страх. Вообще мы думали, что для нас сезон уже окончен, а здесь такая возможность, поэтому мы согласились", – рассказала спортсменка.