Прыма в фейсбуке обратился к миру и показал зверства России против Украины.

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Обращение Артема Примы:

"Я – Артем Прыма, член сборной Украины. Хотел бы обратиться ко всем людям, которые смотрят и беспокоятся по поводу того, что происходит в стране. На данный момент идет война, Россия пошла войной на Украину".

Когда россияне зашли к нам в страну, в мой родной Чернигов, они никого и ничего не жалели. Они с первых дней начали бомбить по мирным жителям и городам, школам и больницам. Они просто разрушают все, что на их пути. Как говорит "русский мир": "Мы пришли спасать вас от Бандеры или кого-нибудь еще". Это бред, это безумие Путина, россиян.

Это нужно останавливать. Надо понимать, что если Украине не помочь, если она не выстоит и не победит Россию, если через Украину пройдут, то пострадают другие страны. Те, что рядом с Украиной, Беларусью и Россией.

Хотел бы добавить, чтобы услышали россияне: каждый украинец, каждый человек будет защищать нашу землю, родную землю. До последнего человека, военного, мужчины, женщины, ребенка.

Биатлонисты должны бороться на соревнованиях, но теперь мы берем настоящее оружие в свои руки для защиты нашей страны", – сказал Прыма.

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