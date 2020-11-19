Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, который является прямым конкурентом украинца Андрея Лунина, выдал не лучший матч за национальную команду в Лиге наций. Голкипер допустил детскую ошибку, которая превратилась в гол.

В заключительном туре группового раунда Лиги наций Бельгия на своем поле принимала Данию. Хотя хозяева встречи уверенно обыграли соперника (4:2), но это не помешало им слегка ударить в грязь лицом на поле, а конкретнее – детскую ошибку допустил их голкипер Тибо Куртуа, пишет 24 канал.

Стоит узнать Лига наций: результаты матчей и видео голов 18 ноября

Курьезная ошибка

На 86-й минуте при счете 3:1 в пользу бельгийцев защитник Насер Шадли отдал передачу на Куртуа, который должен был вынести мяч как можно дальше от собственных владений. Голкипер хотел принять мяч, но он прокатился под ногой Тибо и пересек линию ворот – 3:2. Такого подарка судьбы точно не ожидали гости из Дании.

В итоге бельгийским футболистам удалось забить еще один гол благодаря удару Де Брюйне – 4:2. После победы Бельгия единолично возглавила таблицу, в их активе 15 очков.

Дания находится сразу за "их спиной" – 10 пунктов. Третьей завершила групповой раунд Англия (10 очков), а в аутсайдерах группы осталась Исландия, футболисты которой не смогли добыть ни одного пункта за шесть матчей.

Похоже, главному наставнику "Реала" Зинедину Зидану стоило бы взять на заметку такие ошибки Тибо. И доверить место в матче Ла Лиги украинскому вратарю Андрею Лунину.

Правда, недавно украинец тоже допустил грубую ошибку в товарищеской встрече против Польши. На 41-й минуте вратарь сборной Украины далеко вышел из ворот, не смог выбить мяч. Пйонтек подобрал мяч и отправил его в пустые ворота, открыв счет в поединке.

Курьезная ошибка Тибо Куртуа смотрите видео