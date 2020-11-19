Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа, який є прямим конкурентом українця Андрія Луніна, видав не найкращий матч за національну команду у Лізі націй. Голкіпер допустив дитячої помилки, яка перетворилась у гол.

У заключному турі групового раунду Ліги націй Бельгія на власному полі приймала Данію. Хоча господарі зустрічі впевнено переграли суперника (4:2), але це не завадило їм дещо зганьбитись на полі, а конкретніше дитячої помилки допустився їх голкіпер Тібо Куртуа, пише 24 канал.

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Курйозна помилка

На 86-й хвилині за рахунку 3:1 на користь бельгійців захисник Насер Шадлі віддав передачу на Куртуа, який повинен був винести м'яч якомога далі від власних володінь. Голкіпер хотів прийняти м'яч, але він прокотився під ногою Тібо і перетнув лінію воріт – 3:2. Такого подарунку долі точно не очікували гості з Данії.

У підсумку бельгійським футболістам вдалось забити ще один гол завдяки удару Де Брюйне – 4:2. Після перемоги Бельгія одноосібно очолила таблицю, у їх активі 15 очок.

Данія перебуває відразу за "їх спиною" – 10 пунктів. Третьою завершила груповий раунд Англія (10 очок), а в аутсайдерах групи залишилась Ісландія, футболісти якої не змогли здобути жодного пункту за шість матчів.

Схоже, головному наставнику "Реала" Зінедіну Зідану вартувало б взяти на замітку такі помилки Тібо. Та довірити місце у матчі Ла Ліги українському воротарю Андрію Луніну.

Щоправда, нещодавно українець теж допустився грубої помилки у товариській зустрічі проти Польщі. На 41-й хвилині воротар збірної України далеко вийшов з воріт, не зміг вибити м'яч. Пйонтек підібрав м'яч і відправив його в порожні ворота, відкривши рахунок у поєдинку.

Курйозна помилка Тібо Куртуа дивіться відео