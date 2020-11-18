Лига наций: результаты матчей и видео голов 18 ноября
В среду, 18 ноября, сыграли последние матчи в Лиге наций. Их результаты – в обзоре Спорт24
Албания – Беларусь 3:2
Голы: Чикалеши, 20, 27 (пен), Манай, 44 – Скавыш, 35, Эбонг, 80
Казахстан – Литва 1:2
Голы: Аймбетов, 38 – Воробйовас, 40, Новиковас, 90+4
Удаление: Куат, 50 (Казахстан)
Армения – Северная Македония 1:0
Гол: Амбарцумян, 55
Грузия – Эстония 0:0
21:45. Англия – Исландия
21:45. Бельгия – Голландия
21:45. Босния и Герцеговина – Италия
21:45. Польша – Нидерланды
21:45. Австрия – Норвегия
21:45. Израиль – Шотландия
21:45. Ирландия – Болгария
21:45. Северная Ирландия – Румыния
21:45. Сербия – Россия
21:45. Венгрия – Турция
21:45. Уэльс – Финляндия
21:45. Чехия – Словакия
21:45. Греция – Словения
21:45. Косово – Молдова
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