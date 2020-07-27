Станислав Оганов 27 июля официально стал генеральным директором луганского футбольного клуба "Заря".

Решение принято после встречи Оганова с президентом луганского клуба Евгением Геллером, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

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Стороны обсудили планы дальнейшего функционирования клуба, цели на предстоящий чемпионат и трансферную политику. Он заменит в команде многолетнего генерального директора Сергея Рафаилова.

"В ходе встречи обсуждались планы дальнейшего функционирования клуба, цели на предстоящий чемпионат и трансферная политика. Одним из главных итогов встречи, согласно решению Евгения Геллера, является назначение Станислава Оганова на должность генерального директора футбольного клуба "Заря", – говорится в заявлении клуба.

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