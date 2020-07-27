Замена Рафаилову: "Заря" официально объявила о назначении нового генерального директора
Станислав Оганов 27 июля официально стал генеральным директором луганского футбольного клуба "Заря".
Решение принято после встречи Оганова с президентом луганского клуба Евгением Геллером, сообщает пресс-служба ФК "Заря".
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Стороны обсудили планы дальнейшего функционирования клуба, цели на предстоящий чемпионат и трансферную политику. Он заменит в команде многолетнего генерального директора Сергея Рафаилова.
"В ходе встречи обсуждались планы дальнейшего функционирования клуба, цели на предстоящий чемпионат и трансферная политика. Одним из главных итогов встречи, согласно решению Евгения Геллера, является назначение Станислава Оганова на должность генерального директора футбольного клуба "Заря", – говорится в заявлении клуба.
Отставка Рафаилова: главное
- Информация о том, что Рафаилов покидает "Зарю" появилась 19 марта. Сначала гендиректор луганчан не подтвердил отставку.
- Впоследствии "Футбол NEWS" сообщили, что у Рафаилова недоразумения с владельцем "Зари" Евгением Геллером.
- Также "Футбол NEWS" сообщили, что экс-глава Украинской премьер-лиги Владимир Генинсон один из кандидатов на пост гендиректора "Зари".
- 24 марта Рафаилов подтвердил, что уходит из луганской команды. В то же время он отказывается комментировать причины отставки.
- СМИ пишут о конфликте Рафаилова с владельцем клуба Евгением Геллером. Главная претензия Геллера – в последнее время "Заря" продала мало игроков, а владелец не хочет тратить свои деньги на клуб.