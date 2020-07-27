Заміна Рафаїлову: "Зоря" офіційно оголосила про призначення нового генерального директора
Станіслав Оганов 27 липня офіційно став генеральним директором луганського футбольного клубу "Зоря".
Рішення прийнято після зустрічі Оганова з президентом луганського клубу Євгеном Геллером, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".
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Сторони обговорили плани подальшого функціонування клубу, цілі на майбутній чемпіонат і трансферну політику. Він замінить в команді багаторічного генерального директора Сергія Рафаїлова.
"В ході зустрічі обговорювалися плани подальшого функціонування клубу, цілі на майбутній чемпіонат і трансферна політика. Одним з головних підсумків зустрічі, згідно з рішенням Євгена Геллера, є призначення Станіслава Оганова на посаду генерального директора футбольного клубу" Зоря", – йдеться в заяві клубу.
Відставка Рафаїлова: головне
- Інформація про те, що Рафаїлов покидає "Зорю" з'явилася 19 березня. Спершу гендиректор луганців не підтвердив відставку.
- Згодом "Футбол NEWS" повідомили, що в Рафаїлова непорозуміння з власником "Зорі" Євгеном Геллером.
- Також "Футбол NEWS" повідомили, що ексглава Української прем'єр-ліги Володимир Генінсон один з кандидатів на посаду гендиректора "Зорі".
- 24 березня Рафаїлов підтвердив, що йде з луганської команди. Водночас він відмовляється коментувати причини відставки.
- ЗМІ пишуть про конфлікт Рафаїлова з власником клубу Євгеном Геллером. Головна претензія Геллера – останнім часом "Зоря" продала мало гравців, а власник не хоче витрачати свої гроші на клуб.