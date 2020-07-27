Станіслав Оганов 27 липня офіційно став генеральним директором луганського футбольного клубу "Зоря".

Рішення прийнято після зустрічі Оганова з президентом луганського клубу Євгеном Геллером, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".

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Сторони обговорили плани подальшого функціонування клубу, цілі на майбутній чемпіонат і трансферну політику. Він замінить в команді багаторічного генерального директора Сергія Рафаїлова.

"В ході зустрічі обговорювалися плани подальшого функціонування клубу, цілі на майбутній чемпіонат і трансферна політика. Одним з головних підсумків зустрічі, згідно з рішенням Євгена Геллера, є призначення Станіслава Оганова на посаду генерального директора футбольного клубу" Зоря", – йдеться в заяві клубу.

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