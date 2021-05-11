Замена на место лидера
В ближайшее время Динамо хочет оформить официальную запись в Палмейрас на трансфер центрбека. Бразильский клуб не против ухода Ренана из команды, но хочет хорошенько на нем заработать.
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В Палмейрасе готовы рассмотреть возможность продажи Ренана, но оценивают того в 8-10 миллионов евро. Бразилец считается универсальным футболистом, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. Ренан может составить достойную конкуренцию Виталию Миколенко, который закрывает левый фланг у Динамо.
Не исключено, что киевляне заинтересовались 18-летним бразильцем из-за большого спроса на Миколенко. Возможно, столичный клуб таким ходом намекает на трансфер Виталия в Европу.
Контракт Ренана с Палмейрасом истекает аж 31 декабря 2025 года. Поэтому динамовцам футболист достанется лишь за сумму, которую поставят бразильцы. Специализированный портал Transfermarkt оценивает защитника в 750 тысяч евро.
- Только в январе 2021 года Ренан начал привлекаться к главной команде Палмейраса. В этом сезоне футболист сыграл за основу 6 матчей, в которых однажды отличился в ворота соперника.
- Миколенко же считается одним из лидеров обороны и стабильным игроком основы. В "сине-белой" футболке провел в этом сезоне 35 матчей, в которых дважды огорчал вратарей соперников и 4 раза ассистировал партнерам по команде. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 30 сентября 2025 года.