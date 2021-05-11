Заміна на місце лідера
Найближчим часом Динамо хоче оформити офіційний запис у Палмейрас на трансфер центрбека. Бразильський клуб не проти відходу Ренана з команди, але хоче добряче на ньому заробити.
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У Палмейрасі готові розглянути можливість продажу Ренана, але оцінюють того в 8-10 мільйонів євро. Бразилець вважається універсальним футболістом, який може зіграти, як у центрі оборони, так і на лівому фланзі. Ренан може скласти гідну конкуренцію Віталію Миколенку, який закриває лівий фланг у Динамо.
Не виключено, що кияни зацікавились 18-річним бразильцем через великий попит на Миколенка. Можливо, столичний клуб таким ходом натякає на трансфер Віталія у Європу.
Контракт Ренана з Палмейрасом спливає аж 31 грудня 2025 року. Тому динамівцям футболіст дістанеться лише за суму, яку поставлять бразильці. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює захисника у 750 тисяч євро.
- Лише у січні 2021 року Ренан почав залучатись до головної команди Палмейраса. У цьому сезоні футболіст зіграв за основу 6 матчів, у яких одного разу відзначився у ворота суперника.
- Миколенко ж вважається одним із лідерів оборони та стабільним гравцем основи. У "синьо-білій" футболці провів у цьому сезоні 35 поєдинків, у яких двічі засмучував воротарів суперників та 4 рази асистував партнерам по команді. Його контракт з київським клубом розрахований до 30 вересня 2025 року.