Замена Марсело: Алаба близок к трансферу в Реал
Защитник Баварии Давид Алаба уже вскоре может подписать контракт с Реалом. Оформив сделку австриец пополнит состав "сливочных" уже летом 2021-го года.
Контракт Давида Алабы с мюнхенской Баварией истекает уже в июне 2021-го года. Но уже через полгода до этого защитник может искать себе новый клуб. Вероятно, им станет мадридский Реал. Об этом сообщает Marca.
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Усиление команды Зидана
"Королевский клуб" вроде предложил игроку сборной Австрии 4-летний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро. Скорее всего Алаба пополнит состав "сливочных" уже летом 2021-го года и достанется мадридцам совершенно бесплатно.
Боссы мюнхенцев несколько раз пытались продлить контракт с защитником, но все попытки были тщетными. После этого представителям клуба надоело уговаривать футболиста и они больше не делали предложений.
Почему защитник отклонял предложения Баварии? Алаба просил у боссов команды получать такую же зарплату, как у Роберта Левандовского. Но клуб не готов тратить такие деньги.
Инициатором трансфера в Реал является сам главный наставник "Королевского клуба" Зинедин Зидан. Ему нравится универсальность игрока, который может сыграть слева и в центре обороны.
Кроме Реала на игрока претендуют еще 5 клубов. Но Давид принципиально стоит на своей позиции относительно перехода в Мадрид. Он отказывается от предложений других клубов. Игроком также интересовались ПСЖ и Челси.
- В этом сезоне Алаба провел в футболке клуба из Мюнхена 18 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника и еще один раз ассистировал партнеру по команде.
- В 2009 году перешел в Баварию II, которая является фарм-клубом главной команды. В сезоне-2010/11 отправился в аренду в Хоффенхайм 1899, но уже летом 2011-го года вернулся в состав мюнхенцев. По состоянию на декабрь 2020-го успел сыграть за команду 216 матчей в Бундеслиге.
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