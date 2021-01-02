Защитник Баварии Давид Алаба уже вскоре может подписать контракт с Реалом. Оформив сделку австриец пополнит состав "сливочных" уже летом 2021-го года.

Контракт Давида Алабы с мюнхенской Баварией истекает уже в июне 2021-го года. Но уже через полгода до этого защитник может искать себе новый клуб. Вероятно, им станет мадридский Реал. Об этом сообщает Marca.

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Усиление команды Зидана

"Королевский клуб" вроде предложил игроку сборной Австрии 4-летний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро. Скорее всего Алаба пополнит состав "сливочных" уже летом 2021-го года и достанется мадридцам совершенно бесплатно.

Боссы мюнхенцев несколько раз пытались продлить контракт с защитником, но все попытки были тщетными. После этого представителям клуба надоело уговаривать футболиста и они больше не делали предложений.

Почему защитник отклонял предложения Баварии? Алаба просил у боссов команды получать такую ​​же зарплату, как у Роберта Левандовского. Но клуб не готов тратить такие деньги.

Инициатором трансфера в Реал является сам главный наставник "Королевского клуба" Зинедин Зидан. Ему нравится универсальность игрока, который может сыграть слева и в центре обороны.

Кроме Реала на игрока претендуют еще 5 клубов. Но Давид принципиально стоит на своей позиции относительно перехода в Мадрид. Он отказывается от предложений других клубов. Игроком также интересовались ПСЖ и Челси.