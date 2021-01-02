Заміна Марсело: Алаба близький до трансферу у Реал
Захисник Баварії Давід Алаба вже незабаром може підписати контракт з Реалом. Оформивши угоду австрієць поповнить склад "вершкових" вже влітку 2021-го року.
Контракт Давіда Алаби з мюнхенською Баварією спливає вже у червні 2021-го року. Але вже за пів року до цього захисник може шукати собі новий клуб. Ймовірно, ним стане мадридський Реал. Про це повідомляє Marca.
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Підсилення команди Зідана
"Королівський клуб" начебто запропонував гравцю збірної Австрії 4-річний контракт із зарплатою у 10 мільйонів євро. Швидше за все Алаба поповнить склад "вершкових" вже влітку 2021-го року та дістанеться мадридцям зовсім безкоштовно.
Боси мюнхенців декілька разів робили спроби продовжити контракт із захисником, але всі намагання були марними. Після цього представникам клубу набридло вмовляти футболіста і вони більше не робили пропозицій.
Чому оборонець відхиляв пропозиції Баварії? Алаба просив босів команди отримувати таку ж зарплату, як у Роберта Левандовського. Але клуб не готовий витрачати такі гроші.
Ініціатором трансферу у Реал є сам головний наставник "Королівського клубу" Зінедін Зідан. Йому подобається універсальність гравця, яким може зіграти зліва та в центрі оборони.
Крім Реала на гравця претендують ще 5 клубів. Але Давід принципово стоїть на своїй позиції щодо переходу у Мадрид. Він відмовляється від пропозицій інший клубів. Цікаво, що інтересами гравця цікавились ПСЖ та Челсі.
- У цьому сезоні Алаба провів у футболці клубу з Мюнхена 18 матчів, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та ще одного разу асистував партнеру по команді.
- У 2009 році перейшов у Баварію II, яка є фарм-клубом головної команди. У сезоні-2010/11 відправився в оренду у Хоффенхайм 1899, але вже влітку 2011-го року повернувся у склад мюнхенців. Станом на грудень 2020-го встиг відіграти за команду 216 матчів у Бундеслізі.
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