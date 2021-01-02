Захисник Баварії Давід Алаба вже незабаром може підписати контракт з Реалом. Оформивши угоду австрієць поповнить склад "вершкових" вже влітку 2021-го року.

Контракт Давіда Алаби з мюнхенською Баварією спливає вже у червні 2021-го року. Але вже за пів року до цього захисник може шукати собі новий клуб. Ймовірно, ним стане мадридський Реал. Про це повідомляє Marca.

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Підсилення команди Зідана

"Королівський клуб" начебто запропонував гравцю збірної Австрії 4-річний контракт із зарплатою у 10 мільйонів євро. Швидше за все Алаба поповнить склад "вершкових" вже влітку 2021-го року та дістанеться мадридцям зовсім безкоштовно.

Боси мюнхенців декілька разів робили спроби продовжити контракт із захисником, але всі намагання були марними. Після цього представникам клубу набридло вмовляти футболіста і вони більше не робили пропозицій.

Чому оборонець відхиляв пропозиції Баварії? Алаба просив босів команди отримувати таку ж зарплату, як у Роберта Левандовського. Але клуб не готовий витрачати такі гроші.

Ініціатором трансферу у Реал є сам головний наставник "Королівського клубу" Зінедін Зідан. Йому подобається універсальність гравця, яким може зіграти зліва та в центрі оборони.

Крім Реала на гравця претендують ще 5 клубів. Але Давід принципово стоїть на своїй позиції щодо переходу у Мадрид. Він відмовляється від пропозицій інший клубів. Цікаво, що інтересами гравця цікавились ПСЖ та Челсі.