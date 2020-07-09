Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин добавил в свой актив очередной хороший матч в Сегунде. Сейвы Лунина дали получить его команде победу в поединке.

В рамках 39 тура Сегунды "Овьедо" Лунина встречалась с "Лас-Пальмас", пишет 24 канал.

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Великолепный матч украинца

Команда украинца до поединка находилась в зоне вылета. Лунин стал в створ ворот с первых минут и отыграл весь матч.

Первый тайм закончился при минимальном преимуществе команды Лунина – 1:0. Гол в активе Ортуно. После перерыва "Овьедо" удалось еще укрепить свое преимущество, результативным ударом отметился Сангалло. Гости смогли отыграть лишь один гол благодаря удару Кастро на 69-й минуте встречи.

Невероятные сейвы Лунина не позволили его команде потерпеть поражение. Итоговый счет встречи – 2:1.

Эта победа дала хозяевам матча возможность немного отдалиться от опасной зоны. Правда, всего на 3 пункта. Сейчас команда украинца занимает 17 место, в их очковой копилке 47 пунктов.

До окончания сезона Сегунды осталось три тура.

Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе "Вальядолида" и "Овьедо" 19 встреч, в которых пропустил 17 мячей.

Обзор матча Овьедо – Лас-Пальмас