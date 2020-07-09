Замечательные сейвы Лунина помогли "Овьедо" покинуть зону вылета: видео
Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин добавил в свой актив очередной хороший матч в Сегунде. Сейвы Лунина дали получить его команде победу в поединке.
В рамках 39 тура Сегунды "Овьедо" Лунина встречалась с "Лас-Пальмас", пишет 24 канал.
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Великолепный матч украинца
Команда украинца до поединка находилась в зоне вылета. Лунин стал в створ ворот с первых минут и отыграл весь матч.
Первый тайм закончился при минимальном преимуществе команды Лунина – 1:0. Гол в активе Ортуно. После перерыва "Овьедо" удалось еще укрепить свое преимущество, результативным ударом отметился Сангалло. Гости смогли отыграть лишь один гол благодаря удару Кастро на 69-й минуте встречи.
Невероятные сейвы Лунина не позволили его команде потерпеть поражение. Итоговый счет встречи – 2:1.
Эта победа дала хозяевам матча возможность немного отдалиться от опасной зоны. Правда, всего на 3 пункта. Сейчас команда украинца занимает 17 место, в их очковой копилке 47 пунктов.
До окончания сезона Сегунды осталось три тура.
Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе "Вальядолида" и "Овьедо" 19 встреч, в которых пропустил 17 мячей.
Обзор матча Овьедо – Лас-Пальмас