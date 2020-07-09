Український воротар "Ов'єдо" Андрій Лунін додав у свій актив черговий хороший матч у Сегунді. Сейви Луніна дали здобути його команді перемогу у поєдинку.

У рамках 39 турі Сегунди "Ов'єдо" Луніна зустрічалась із "Лас-Пальмас", пише 24 канал.

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Чудовий матч українця

Команда українця до поєдинку знаходилась у зоні вильоту. Лунін став у рамку воріт із перших хвилин та відіграв весь матч.

Перший тайм закінчився за мінімальної переваги команди Луніна – 1:0. Гол у активі Ортуни. По перерві "Ов'єдо" вдалось ще зміцнити свою перевагу, результативним ударом відзначився Сангаллі. Гості спромоглись відіграти лише один гол завдяки удару Кастро на 69-й хвилині зустрічі.

Неймовірні сейви Луніна не дозволили його команді зазнати поразки. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.

Ця перемога дала господарям матчу трохи віддалилася від небезпечної зони. Правда, всього на 3 пункти. Зараз команда українця посідає 17 місце, у їх очковій скарбничці 47 пунктів.

До закінчення сезону Сегунди залишилося три тури.

Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 19 зустрічей, в яких пропустив 17 м’ячів.

Огляд матчу Ов'єдо – Лас-Пальмас