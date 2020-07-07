Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин прокомментировал поражение от "Кадиса" и отбитый пенальти. Украинец считает, что лучше не рассказывать о голкиперских секретах, чтобы не спугнуть удачу.

В 38 туре Сегунды "Овьедо" принимал "Кадис". Матч завершился со счетом 0:2, а одним из героев поединка стал Лунин, который отбил пенальти. Украинец не видит в своих сейвах ничего особенного и прокомментировал это в комментарии AS.

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Секрет Лунина

По словам голкипера, команда хорошо работает на тренировках и в поединках. Их общая цель – победа. Но он отметил, команде нужно прибавить в стабильности, чтобы удачно закончить сезон.

В последней встрече "Овьедо" неплохо сыграл в защите, но пропустил из-за двух ошибок и потерял важные очки.

Сам Лунин подчеркнул, что его отбитые пенальти не являются чрезвычайным достижением, но о секретах он не рассказал.

Не делаю ничего особенного во время исполнения соперниками пенальти. Секрет? Я предпочитаю не говорить о пенальти, чтобы не спугнуть удачу,

– поделился Лунин.

Подчеркнем, что это уже пятый отбитый пенальти для Лунина в Испании (два в составе "Леганеса" и три – в "Овьедо"), и это не считая серии 11-метровых ударов.