Зальцбург едва не шокировал Баварию в Лиге чемпионов: мюнхенцы чудом избежали поражения

Австрийский Зальцбург и немецкая Бавария 16-го февраля встретились в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок закончился сенсационной ничьей.

Зальцбург – Бавария 1:1

Голы: Адаму, 21 – Коман, 90

Смотрите также Мбаппе на последней минуте вырвал победу для ПСЖ в матче против Реала

Зальцбург стал первой командой из Австрии, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает 24 канал. Сначала австрийцы должны были сыграть против Ливерпуля.

Но из-за ошибки результаты жеребьевки отменили и провели новую. По большому счету для Зальцбурга почти ничего не изменилось – Ливерпуль и Бавария примерно равные по силе команды.

Что Бавария, что Ливерпуль выиграли все 6 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

Достойно внимания Манчестер Сити разгромил Спортинг в Лиге чемпионов, забив пять голов: видео

В первом тайме Бавария в целом контролировала игру. Но это произошло только после того, как Зальцбург неожиданно вышел вперед на 21-й минуте игры.

Гости из Мюнхена пропустили контратаку, в результате которой Адаму огорчил Ульрайха из-за пределов штрафной.

Видео гола Адаму



Именно после этого Бавария забрала инициативу, однако ни Коман, ни Сане, ни Гнабри с Левандовским не смогли восстановить паритет. Обе команды давали друг другу создавать острые моменты, из-за чего игра казалась динамичной и смотрелась на одном дыхании.

Камбэк Баварии

Во втором тайме Бавария уже тотально доминировала и Зальцбург остался без мяча. Наиболее опасно действовал Коман, который разрывал левый фланг, однако мюнхенцам никак не удавалось забить гол.

Это интересно Матч, достойный финала: Барселона и Наполи сыграют в 1/16 финала Лиги Европы

Ситуация для Баварии могла существенно ухудшиться на 80-й минуте, когда Сане "привез" невероятную контратаку на собственные ворота. Но хозяевам не хватило опыта, чтобы реализовать возможность.

Контратака австрийцев несколько притупила пыл Баварии в конце матча. Кроме того, серия замен сбила темп игры, но это не помогло Зальцбургу одержать историческую победу.

На 90-й минуте навес Павара в штрафную закончился голом Комана: француз с близкого расстояния "расстрелял" голкипера и вырвал для Баварии ничью.

Видео гола Комана

Матч между клубами состоится 8-го марта в Мюнхене.