Стало известно, кто рассудит матч Динамо – Зальцбург в квалфикации ЛЧ. Главным рефери матча назначен – Умут Мелер.

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Турецкая бригада арбитров на матче Динамо в ЛЧ

Ассистентами главного рефери матча Динамо – Зальцбург назначены Крема Эсроя и Ибрагима Уярджама, чертвертый арбитр – Арда Кардешлер. Следить за VAR будут итальянские специалисты – Лука Пайретто и Валерио Марини.

Интересно. Чертвертый арбитр матча, Арда Кардешлер, работал на футбольном матче в России. Тогда турецкий рефери, 21 марта, обслуживал контрольный матч вражеской страны с Сербией, в Москве.

Ответный матч состоится на стадионе "Ред Булл Арена" в Зальцбурге – 27 августа, в 22:00 по киевскому времени. В первой игре противостояния Динамо, к сожалению, уступило со счетом 0:2 в пользу австрийцев.