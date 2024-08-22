На "Арене Люблин" австрийцы одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Доржелес Нене и Мауритс Чергорд.

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Послематчевый комментарий Шовковского

После финального свистка выступление своих подопечных прокомментировал Александр Шовковский. Он заявил, что Динамо имело шансы добыть лучший результат и выразил недовольство относительно одного из судейских решений.

"Конечно, я недоволен игрой. Также в определенном смысле я недоволен и действиями арбитра, потому что фол на Ярмоленку там был стопроцентный. И если это не пенальти, то по крайней мере очень опасный штрафной удар.

По игре команды, то мы создали много моментов, но игра состоит из забитых мячей, а не из созданных нами возможностей. У нас еще есть повторная игра, будем готовиться к ней – это противостояние еще не окончено", – сказал Шовковский.

Справка. Победитель пары Динамо – Зальцбург попадет в групповой этап Лиги чемпионов, команда же, которая проиграет – осенью будет выступать в Лиге Европы.

Напомним, что ответный матч состоится 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.