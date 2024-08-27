Австрийско-украинское футбольное противостояние состоится на "Ред Булл Арена" в Зальцбурге. Главным арбитром матча Лиги чемпионов назначен Халила Умута Мелера из Турции, пишет 24 Канал.

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Шансы Динамо небольшие, но они есть

Зальцбург и Динамо лишь второй раз в своей истории встречаются в лобовой дуэли. В общем динамовцы 17 раз играли против команд из Австрии.

В первом матче, который состоялся 21 августа, австрийский коллектив одержал выездную победу со счетом 0:2. Голы в ворота Георгия Бущана забивали Доржелес Нене и Мауритс Чергорд.

Где смотреть матч

Посмотреть ответный матч между Зальцбургом и Динамо можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 27 августа в 22:00 (по киевскому времени). За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами, где обсудят шансы киевлян в этом матче.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Зальцбург – Динамо. Здесь также будут опубликован итоговый результат и послематчевые комментарии обоих тренеров.

ЗАЛЬЦБУРГ – ДИНАМО