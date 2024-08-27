Австрійсько-українське футбольне протистояння відбудеться на "Ред Булл Арена" у Зальцбургу. Головним арбітром матчу Ліги чемпіонів призначено Халіла Умута Мелера із Туреччини, пише 24 Канал.

До теми Які шанси команди СаШо взяти реванш: прогноз на матч Зальцбург – Динамо у Лізі чемпіонів

Шанси Динамо невеликі, але вони є

Зальцбург і Динамо лише вдруге у своїй історії зустрічаються у лобовій дуелі. Загалом динамівці 17 разів грали проти команд із Австрії.

У першому матчі, який відбувся 21 серпня, австрійський колектив здобув виїзну перемогу з рахунком 0:2. Голи у ворота Георгія Бущана забивали Доржелес Нене та Маурітс Чергорд.

Де дивитися матч

Переглянути матч-відповідь між Зальцбургом та Динамо можна буде на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 27 серпня о 22:00 (за київським часом). За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами, де обговорять шанси киян у цьому матчі.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Зальцбург – Динамо. Тут також будуть опублікований підсумковий результат та післяматчеві коментарі обох тренерів.

ЗАЛЬЦБУРГ – ДИНАМО