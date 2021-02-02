В матче регулярного чемпионата НБА Атланта – Лейкерс состоялся неординарный эпизод. ЛеБрон Джейс вступил в словесную перепалку с фанаткой прямо во время встречи.

Источник: твиттер Sport Center

Матч был временно остановлен в последней четверти при счете 86:67 в пользу Лейкерс. Причина остановки – словесная перепалка между баскетболистом гостей ЛеБроном Джеймсом и фанатами Атланты.

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Перепалка из-за маски

Баскетболист прямо во время матча неприятно высказался в сторону одного из болельщиков хозяев, который смотрел игру без маски. Когда это услышала его жена, тогда началось самое интересное. Женщина эмоционально попросила ЛеБрона не разговаривать так с ее мужем и пригрозила баскетболисту физической силой. На такие слова Джеймс среагировал мгновенно: "Закрой свой рот, стерва". Женщина же не стала терпеть таких обид и ответила игроку Лейкерс той же монетой: "Это ты закрой рот, сволочь".

Скандальных болельщиков вывели охранники из зала прямо во время матча. А сам поединок завершился в пользу Лейкерс – 107:99. Интересно, что Атланта – один из клубов в НБА, который позволяет в ограниченном количестве фанатов посещать матчи.