Американская баскетболистка Лейша Кларендон перенесла операцию по удалению груди. Чемпионка мира по баскетболу 2018 года в составе женской сборной США идентифицирует себя как транссексуалка.

Источник: твиттер Лейши Кларендон

29-летняя Кларендон, которая выступает в женской команде НБА Нью-Йорк Либерти, сообщила в твиттере, что удалила грудь. Кларендон опубликовала фотографии после операции.

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Я чувствую свободу

По словам Кларендон, после операции она чувствует свободу в своем теле.

Обычно я не боюсь делиться личными новостями с подписчиками в интернете, но объем ненависти, мифов и невежества в мире за последнее время заставил меня задуматься о целесообразности такого поступка. Я хочу сообщить вам радостную новость. Мне сделали "операцию верха"! Я чувствую свободу и эйфорию в своем теле, и хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали, и никто не может заставить нас исчезнуть,

– написала Лейша в твиттере.

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us! ️‍⚧️️ pic.twitter.com/6ERDPoQGwb — Layshia Clarendon (@Layshiac) January 29, 2021