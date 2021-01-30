Чемпионка мира по баскетболу удалила себе грудь: она идентифицирует себя транссексуалкой
Американская баскетболистка Лейша Кларендон перенесла операцию по удалению груди. Чемпионка мира по баскетболу 2018 года в составе женской сборной США идентифицирует себя как транссексуалка.
Источник: твиттер Лейши Кларендон
29-летняя Кларендон, которая выступает в женской команде НБА Нью-Йорк Либерти, сообщила в твиттере, что удалила грудь. Кларендон опубликовала фотографии после операции.
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Я чувствую свободу
По словам Кларендон, после операции она чувствует свободу в своем теле.
Обычно я не боюсь делиться личными новостями с подписчиками в интернете, но объем ненависти, мифов и невежества в мире за последнее время заставил меня задуматься о целесообразности такого поступка. Я хочу сообщить вам радостную новость. Мне сделали "операцию верха"! Я чувствую свободу и эйфорию в своем теле, и хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали, и никто не может заставить нас исчезнуть,
– написала Лейша в твиттере.
Что известно о Кларендон?Баскетболистка попала в НБА в 2013 году, когда Индиана Фивер взяла ее на драфте. В США, кроме Индианы, Лейша игра за Атланту Дрим, Коннектикут Сан и Нью-Йорк Либерти. В 2013-2014 годах защищала цвета ЗВВЗ УСК Прага. Принимала участие в Матче всех звезд женской НБА (2017).
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