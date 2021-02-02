У матчі регулярного чемпіонату НБА Атланта – Лейкерс відбувся неординарний епізод. ЛеБрон Джейс вступив у словесну перепалку з фанаткою прямо під час зустрічі.

Джерело: твіттер Sport Center

Матч був тимчасово зупинений в останній чверті за рахунку 86:67 на користь Лейкерс. Причина зупинки – словесна перепалка між баскетболістом гостей ЛеБроном Джеймсом та фанатами Атланти.

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Перепалка через маску

Баскетболіст прямо під час матчу неприємно висловився у сторону одного з вболівальників господарів, який дивився гру без маски. Коли це почула його дружина, тоді розпочалось найцікавіше. Жінка емоційно попросила ЛеБрона не розмовляти так з її чоловіком та пригрозила баскетболісту фізичною силою. На такі слова Джеймс зреагував миттєво: "Закрий свій рот, стерва". Жінка ж не стала терпіти таких образ та відповіла гравцю Лейкерс тією ж монетою: "Це ти закрий рот, сволота".

Скандальних вболівальників вивели охоронці із залу прямо під час матчу. А сам поєдинок завершився на користь Лейкерс – 107:99. Цікаво, що Атланта – один з клубів в НБА, який дозволяє обмеженій кількості фанатів відвідувати матчі.