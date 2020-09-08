Закон один не для всех: матч "Оболони" в Киеве пройдет со зрителями, а "Динамо" – без
В пятницу, 11 сентября, в Киеве состоятся два футбольных поединка. "Динамо" в рамках украинской Премьер-лиги примет "Десну", а "Оболонь" в первой лиге встретится с "Прикарпатьем". Поединки состоятся по разным правилам.
"Динамо" сыграет без зрителей
Киевское "Динамо" сообщило, что 11 сентября в рамках второго тура УПЛ сыграет с "Десной" на НСК "Олимпийский" без зрителей.
Кстати Матч "Рух" – "Шахтер" перенесен: у львовян вспышка COVID-19
Согласно ограничениям, которые сейчас действуют в нашей стране, болельщики пока не могут присутствовать на трибунах во время матчей. За поединком можно будет наблюдать в экранах телевизоров, телефонов и других гаджетов,
– говорится в заявлении пресс-службы "Динамо".
"Оболонь" приглашает болельщиков
В то же время "Оболонь", которая примет "Прикарпатье" в Киеве на "Оболонь-Арене", уже позвала зрителей посетить матч.
Соответствующее объявление киевский клуб разместил в социальных сетях.
"Оболонь" сообщила, что для продажи открыты билеты на 25% мест стадиона.
Минздрав решает, пускать ли болельщиков на стадион
Как информирует "Суспільне спорт", официальное разрешение на допуск болельщиков на арену предоставляет Министерство здравоохранения Украины.
В Киеве по состоянию на 8 сентября зафиксирован 15 511 случаев заболевания коронавирусом, что после Львовской области является самым высоким показателем.
Следует отметить, что вместимость НСК "Олимпийский" составляет 70 050 мест. А "Оболонь-Арена" вмещает всего 5 100.