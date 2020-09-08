В пятницу, 11 сентября, в Киеве состоятся два футбольных поединка. "Динамо" в рамках украинской Премьер-лиги примет "Десну", а "Оболонь" в первой лиге встретится с "Прикарпатьем". Поединки состоятся по разным правилам.

"Динамо" сыграет без зрителей

Киевское "Динамо" сообщило, что 11 сентября в рамках второго тура УПЛ сыграет с "Десной" на НСК "Олимпийский" без зрителей.

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Согласно ограничениям, которые сейчас действуют в нашей стране, болельщики пока не могут присутствовать на трибунах во время матчей. За поединком можно будет наблюдать в экранах телевизоров, телефонов и других гаджетов,

– говорится в заявлении пресс-службы "Динамо".

"Оболонь" приглашает болельщиков

В то же время "Оболонь", которая примет "Прикарпатье" в Киеве на "Оболонь-Арене", уже позвала зрителей посетить матч.

Соответствующее объявление киевский клуб разместил в социальных сетях.

"Оболонь" сообщила, что для продажи открыты билеты на 25% мест стадиона.

Впоследствии "Оболонь" удалила сообщение, что матч пройдет со зрителями!

Минздрав решает, пускать ли болельщиков на стадион

Как информирует "Суспільне спорт", официальное разрешение на допуск болельщиков на арену предоставляет Министерство здравоохранения Украины.

В Киеве по состоянию на 8 сентября зафиксирован 15 511 случаев заболевания коронавирусом, что после Львовской области является самым высоким показателем.

Следует отметить, что вместимость НСК "Олимпийский" составляет 70 050 мест. А "Оболонь-Арена" вмещает всего 5 100.