У п'ятницю, 11-го вересня, у Києві відбудуться два футбольні поєдинки. "Динамо" у рамках української Прем'єр-ліги прийме "Десну", а "Оболонь" у першій лізі зустрінеться з "Прикарпаттям". Поєдинки відбудуться за різних правил.

"Динамо" зіграє без глядачів

Київське "Динамо" повідомило, що 11 вересня у рамках другого туру УПЛ зіграє з "Десною" на НСК "Олімпійський" без глядачів.

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Згідно з обмеженнями, що зараз діють у нашій країні, уболівальники поки що не можуть бути присутніми на трибунах під час матчів. За поєдинком можна буде поспостерігати на екранах телевізорів, телефонів та інших гаджетів,

– йдеться у заяві пресслужби "Динамо".

"Оболонь" запрошує вболівальників

Водночас "Оболонь", яка прийме "Прикарпаття" у Києві на "Оболонь-Арені", вже покликала глядачів відвідати матч.

Відповідне оголошення київський клуб розмістив у соціальних мережах.

"Оболонь" повідомила, що для продажу відкриті квитки на 25% місць стадіону.

МОЗ вирішує, чи впускати вболівальників на стадіон

Як інформує "Суспільне спорт", офіційний дозвіл на допуск вболівальників на арени надає Міністерство охорони здоров'я України.

У Києві станом на 8 вересня зафіксовано 15 511 випадків захворювання на коронавірус, що після Львівської області є найвищим показником.

Слід зазначити, що місткість НСК "Олімпійський" складає 70 050 місць. Натомість "Оболонь-Арена" вміщає всього 5 100.