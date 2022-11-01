"Я выиграл бой с Усиком": Чисора решил переписать историю бокса

Британский супертяж Дерек Чисора пытается заработать себе дивидендов перед поединком с Тайсоном Фьюри. 38-летний боксер встретится с "Цыганским королем" в начале декабря.

Похоже пословица "после драки кулаками не машут" не касается Дерека Чисоры. В ходе общения с журналистами британец вспомнил свой поединок против Александра Усика. По мнению Чисоры, судьи симпатизировали украинцу и незаслуженно присудили ему победу.

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Честно говоря, я побеждал в бою с Усиком. Я выиграл это сражение. Я отправил его в нокдаун, но мне его не засчитали. Это проблема. Я надеюсь, что в бою 3 декабря будут справедливы судьи и рефери

– сказал Чисора.

Напомним, бой между Усиком и Чисорой состоялся 31 октября 2020 года. Это был только второй поединок Александра в "королевском дивизионе". Несмотря на разницу в габаритах и опыте, украинец победил британца единогласным решением судей.

Раньше мы писали, как Усик высмеял Фьюри за его решение провести бой с Чисорой.

Бой Чисоры и Фьюри состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Это будет третий поединок соперников, причем в двух предыдущих (2011, 2014) побеждал Тайсон.