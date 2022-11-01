Схоже прислів’я "після бійки кулаками не махають" не стосується Дерека Чісори. Під час спілкування з журналістами британець згадав свій поєдинок проти Олександра Усика. На думку Чісори, судді симпатизували українцю і незаслужено присудили йому перемогу.

до теми "Не хочу доживати дні в інвалідному візку": відверта заява Ф'юрі перед можливим боєм з Усиком

Чесно кажучи, я перемагав у бою з Усиком. Я виграв цей бій. Я відправив його в нокдаун, але мені його не зарахували. Це проблема. Я сподіваюся, що в бою 3 грудня будуть справедливі судді та рефері

– сказав Чісора.

Нагадаємо, бій між Усиком та Чісорою відбувся 31 жовтня 2020 року. Це був лише другий поєдинок Олександра у "королівському дивізіоні". Незважаючи на різницю у габаритах та досвіді українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Раніше ми писали, як Усик висміяв Ф’юрі за його рішення провести бій з Чісорою.

Важливо! Бій Чісори та Ф’юрі відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Це буде третій поєдинок суперників, причому у двох попередніх (2011, 2014) перемагав Тайсон.