Непобежденная чемпионка мира не желает биться с трансгендерами: громкое заявление американки

Всемирный Боксерский Совет принял решение допустить с 2023 года к поединкам трансгендеров. Однако эта инициатива функционеров не понравилась абсолютной чемпионке мира Кларессе Шилдс.

Глава Всемирного Боксерского Совета (WBC) Маурисио Сулейман начал революцию в боксе. Функционер анонсировал внедрение "трансгердерной программы", которая позволит трансгендерам участвовать в боксерских боях.

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Что вызвало возмущение Шилдс

Эти нововведения не понравились двукратной олимпийской чемпионке Кларессе Шилдс. Титулованная боксерша обратилась к главе WBC с претензиями.

То есть ты говоришь то, что мужик-трансгендер, идентифицирующий себя как женщину, будет допущен к бою со мной?

– возмутилась американка.

Маурисио Сулейману пришлось лично разъяснять чемпионке ситуацию с трансгендерами. По словам главы WBC, для этих боксеров создадут специальный дивизион, где они будут соперничать между собой.

"Мы никогда не позволим трансгендеру, рожденному мужчиной, сразиться с женщиной, но создаем правило, чтобы трансгендерный бокс мог также занимать свое место", – ответил Сулейман.

Интересно, что в 2019 году, после победы над немкой Кристиной Хаммер, Кларесса Шилдс бросила вызов чемпионам средних весовых категорий среди мужчин: Геннадию Головкину, Шону Портеру, Киту Турману. Очевидно, со временем Шилдс решила не распыляться и противостоять в ринге только женщинам.

Что известно о Кларессе Шилдс