Украинцы обратились к президенту ассоциации Джильберто Мендозы. В сообществе недовольны возвращением российских и белорусских боксеров в рейтинги организации.

Достойно внимания Позорное решение WBA: боксерская ассоциация вернула российских боксеров в рейтинги

Обращение сообщества

Украинские боксеры жестко решили упрекнуть президента WBA. Дали посоветовать пересмотреть свои видения и чаще слушать новости:

"Господин Мендоза, возможно, Вы забыли (или не слышали), но война в Украине продолжается! В то время, когда WBA принимает позорные для всего цивилизованного мира решения по возобновлению позиций боксеров страны-террориста в рейтингах и санкционирует проведение поединков при их участии, наша государство ежедневно подвергается ракетным атакам и страдает от откровенного геноцида со стороны России.

Читайте новости, господин президент! Вы заявили, что спортсмены России и Беларуси не имеют отношения к войне в Украине… Что же тогда делает российская компания "Мир бокса" среди партнеров нынешнего конгресса WBA? Не ее ли топовые боксеры Александр Поветкин и Руслан Проводников оправдывали войну в Украине? Не Проводников ли заявлял, что готов ехать в Украину воевать?", – возмущенное сообщество.

Также украинская организация пытается напомнить Мендози о статусе WBA и качествах, которые они должны были бы исповедовать:

Позор! Старейшая боксерская организация мира, игнорируя здравый смысл с самого начала войны, подыгрывает стране-террористу! Стране, руки которой по плечу вымазаны кровью тысяч украинцев! Те, кто открыто поддерживает войну, не имеют никакого права участвовать в любом случае. каких международных соревнованиях до конца своей жизни. Спорт – это о честности, о достоинстве, о принципах!,

– подчеркнуло сообщество.

В обращении, украинские боксеры привели примеры для WBA, как действуют другие организации и призвать действовать с здравым смыслом. Также сообщество задало Мендозе вопросы, на которые требует конкретного ответа:

"Несколько недель назад Международный олимпийский комитет принял решение не снимать санкции с российских и белорусских спортсменов, пока война в Украине продолжается. А на ежегодном Всемирном конгрессе WBC санкции были усилены и продлены. белорусские боксеры молчаливо поддерживают политику своих диктаторов.Ни один из них не осудил действия России в Украину.Исправьте эту ошибку.Не толерируйте молчание тех, кто хочет вернуться к мировым рейтингам. нашей планете! Не согласны ли вы с этим, господин Мендоза? Деньги – или принципы?", – говорится в обращении.