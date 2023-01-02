Глава Всесвітньої Боксерської Ради (WBC) Маурісіо Сулейман розпочав революцію у боксі. Функціонер анонсував впровадження "трансгердерної програми", яка дозволить трансгендерам приймати участь у боксерських боях.

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Що викликало обурення Шилдс

Ці нововедення не сподобалися дворазовій олімпійській чемпіонці Кларессі Шилдс. Титулована боксерка звернулася до глави WBC із претензіями.

Тобто ти кажеш те, що мужик-трансгендер, який ідентифікує себе як жінку, буде допущений до бою зі мною?,

– обурилася американка.

Маурісіо Сулейману довелося особисто роз'яснювати чемпіонці ситуацію з трансгендерами. За словами глави WBC, для цих боксерів створять спеціальний дивізіон, де вони змагатимуться між собою.

"Ми ніколи не дозволимо трансгендеру, народженому чоловіком, битися з жінкою, але створюємо правило, щоб трансгендерний бокс міг також займати своє місце", – відповів Сулейман.

Цікаво, що в 2019 році, після перемоги над німкенею Христинею Хаммер, Кларесса Шилдс кинула виклик чемпіонам середніх вагових категорій серед чоловіків: Геннадію Головкіну, Шону Портеру, Кіту Турману. Очевидно, з плином часу Шилдс вирішила не розпилятися і протистояти в рингу лише жінкам.

Що відомо про Кларессу Шилдс