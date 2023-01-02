Глава Всемирного Боксерского Совета (WBC) Маурисио Сулейман начал революцию в боксе. Функционер анонсировал внедрение "трансгердерной программы", которая позволит трансгендерам участвовать в боксерских боях.
Читайте также Вы забыли, но война в Украине продолжается – обращение украинского боксерского сообщества к WBA
Что вызвало возмущение Шилдс
Эти нововведения не понравились двукратной олимпийской чемпионке Кларессе Шилдс. Титулованная боксерша обратилась к главе WBC с претензиями.
То есть ты говоришь то, что мужик-трансгендер, идентифицирующий себя как женщину, будет допущен к бою со мной?
– возмутилась американка.
Маурисио Сулейману пришлось лично разъяснять чемпионке ситуацию с трансгендерами. По словам главы WBC, для этих боксеров создадут специальный дивизион, где они будут соперничать между собой.
"Мы никогда не позволим трансгендеру, рожденному мужчиной, сразиться с женщиной, но создаем правило, чтобы трансгендерный бокс мог также занимать свое место", – ответил Сулейман.
Интересно, что в 2019 году, после победы над немкой Кристиной Хаммер, Кларесса Шилдс бросила вызов чемпионам средних весовых категорий среди мужчин: Геннадию Головкину, Шону Портеру, Киту Турману. Очевидно, со временем Шилдс решила не распыляться и противостоять в ринге только женщинам.
Что известно о Кларессе Шилдс
- Кларесса Шилдс стала первой американской боксершей, выигравшей соревнования по боксу на Олимпийских играх (2012, 2016).
- На профессиональном ринге американка дебютировала в 2016 году.
- В 2019 году она стала абсолютной чемпионкой мира, второй в истории женского профессионального бокса после Сесилии Брехус.
- Шилдс вписала свое имя в историю бокса, превзойдя достижение Василия Ломаченко, ставшего чемпионом мира в трех категориях за 12 поединков.
- Шилдс стала чемпионкой мира в трех категориях за 10 поединков.
- Всего на профи-ринге Кларесса провела 13 боев и во всех одержала победы.