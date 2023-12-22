Будет ли клуб Зинченка участвовать в Суперлиге: Арсенал дал четкий ответ

В четверг, 21 декабря, суд Европейского союза признал нарушением конкуренции любые запреты на создание Суперлиги. Это означает, что отныне перед организаторами турнира открывается новое окно возможностей, на которое не может влиять ФИФА и УЕФА.

После этого Суперлига уже успела объявить формат нового турнира, который по информации инсайдеров, может стартовать в 2025 году. Однако главным остается вопрос, захотят ли сами клубы принимать в новом соревновании участие, ведь в 2021 году, когда впервые было объявлено о создании Суперлиги, фанаты и большинство футбольных людей резко негативно восприняли эту идею.

Читайте также Суперлига против УЕФА: что нужно знать о революции в футболе, которая может убить Лигу чемпионов

Арсенал отказался от участия в Суперлиге

Сейчас в организации официально осталось только 2 клуба – Барселона и Реал, хотя в начале было 12. Среди подписантов создания нового турнира был и лондонский Арсенал, за который выступает Александр Зинченко.

После оглашения решения суда "канониры" выпустили официальное заявление, в котором рассказали, собираются ли они участвовать в Суперлиге.

Футбольный клуб Арсенал принимает до ведома решение Европейского суда, вынесенное в четверг, 21 декабря 2023 года, и наша позиция по Европейской суперлиге не изменилась. Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и сотрудничать с европейскими клубами и Европейской клубной ассоциацией,

– говорится в заявлении.

Напомним, что ранее министерство спорта Великобритании также отреагировало на последние события, оно заявило, что сделает все возможное на законодательном уровне, чтобы английские клубы не присоединялись к Суперлиге.

. Свой следующий матч Арсенал сыграет 23 декабря против Ливерпуля на "Энфилде". Стартовый свисток раздастся в 19:30. Сейчас команды занимают первые 2 строчки в турнирной таблице АПЛ – "канониры" опережают хозяев поля предстоящего поединка на 1 очко.