Заявка Зари на стартовый матч Лиги конференций: кого взял Скрипник в Норвегию
15 сентября 2021 , 13:16Читати новину українською
Источник:ФК Заря
Луганская Заря 16 сентября стартует в Лиге конференций. Украинский клуб сыграет против Буде-Глимт в Норвегии.
Мощный состав Зари
Заря отправилась в город Буде, где сыграет свой стартовый матч против местного клуба в Лиге конференций. Тренерский штаб во главе с Виктором Скрипником взял с собой в Норвегию 21 футболиста.
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Скрипник сможет выставить только лучших в игре против норвежского клуба. Отметим, что в группе Зари и Буде-Глимта сыграют Рома и ЦСКА София.
- Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура
- Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын
- Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарина, Кристиан
- Нападающие: Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Реймонд Овусу, Аллахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.
- Напомним, что Заря вылетела из Лиги Европы. Подопечные Скрипника остановились в квалификации в матчах с Рапидом. Две победы австрийского клуба – 3:0 и 2:3.