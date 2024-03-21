Без лидера Жироны: Ребров огласил заявку сборной Украины на игру против боснийцев

Остались считанные часы до полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024, в котором Босния и Герцеговина примет Украину. Тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на эту выездную игру.

Сергей Станиславович включил в заявку сборной Украины 23-х футболистов. Вне выбора Реброва остались сразу пятеро игроков – Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков и Даниил Сикан.

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Заявка сборной Украины на игру против боснийцев

К сожалению, Виктор Цыганков таки не сможет помочь команде в игре против боснийцев. Тренерский штаб до последнего надеялся на помощь правого вингера Жироны, который приехал в расположение сборной с травмой. Но 21 марта Цыганков будет следить за матчем с трибун в Зенице.

Зато Ребров доверил место в заявке талантливым Максиму Таловеру и Владимиру Бражко. Также среди 23-х игроков есть фамилия одного из лидеров Днепра-1 Алексея Гуцуляка. Александр Тымчик, которого Ребров довызвал в национальную команду, тоже попал в заявку на ближайшую игру.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин.

Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин. Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко.

Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко. Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Алексей Гуцуляк и Александр Зубков.

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Алексей Гуцуляк и Александр Зубков. Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик и Владислав Ванат.

Полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина начнется 21 марта в 21:45 (по Киеву).

Победитель поединка выйдет в финал плей-офф, где 26 марта сыграет против триумфатора другого полуфинала Израиль – Исландия. Именно победитель финального поединка выйдет в финальную часть Евро-2024, которое уже в июне стартует в Германии.