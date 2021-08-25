Заявка Шахтера на ответный матч с Монако в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер 25 августа сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против Монако. Тренерский штаб определился с заявкой на игру.

Заявка Шахтера

Тренерский штаб во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на 24 футболистов. Следует отметить, что в заявке на игру против Монако попал Педриньйо, который не смог полноценно провести предматчевую тренировку.

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Специалист из Италии не сможет рассчитывать на основного голкипера команды Анатолия Трубина. Вратарь получил травму.

Вратари : Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Тимур Пузанков;

: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Тимур Пузанков; Защитники : Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко; Полузащитники : Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньйо;

: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньйо; Нападающие: Дентиньо, Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.

Ответный матч против французского клуба состоится 25 августа в Харькове. Поединок примет ОСК "Металлист".

Напомним, что в первой игре "горняки" неожиданно для всех минимально обыграли Монако со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Педриньйо.