Заявка Шахтера на ответный матч с Монако в плей-офф Лиги чемпионов
Источник:твиттер Шахтера
Донецкий Шахтер 25 августа сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против Монако. Тренерский штаб определился с заявкой на игру.
Заявка Шахтера
Тренерский штаб во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на 24 футболистов. Следует отметить, что в заявке на игру против Монако попал Педриньйо, который не смог полноценно провести предматчевую тренировку.
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Специалист из Италии не сможет рассчитывать на основного голкипера команды Анатолия Трубина. Вратарь получил травму.
- Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Тимур Пузанков;
- Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньйо;
- Нападающие: Дентиньо, Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.
Ответный матч против французского клуба состоится 25 августа в Харькове. Поединок примет ОСК "Металлист".
Напомним, что в первой игре "горняки" неожиданно для всех минимально обыграли Монако со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Педриньйо.