Заявка Шахтаря

Тренерський штаб на чолі з італійцем Роберто Де Дзербі буде розраховувати на 24 футболістів. Слід відзначити, що у заявці на гру проти Монако потрапив Педріньйо, який не зміг повноцінно провести передматчеве тренування.

До теми Шахтар – Монако: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Спеціаліст із Італії не зможе розраховувати на основного голкіпера команди Анатолія Трубіна. Воротар отримав травму.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Тимур Пузанков;

Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Тимур Пузанков; Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко; Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо;

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо; Нападники: Дентінью, Траоре, Данило Сікан, Фернандо.

Матч-відповідь проти французького клубу відбудеться 25 серпня у Харкові. Поєдинок прийме ОСК "Металіст".

Нагадаємо, що у першій грі "гірники" несподівано для усіх мінімально обіграли Монако з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив Педріньйо.