Заявка Шахтаря
Тренерський штаб на чолі з італійцем Роберто Де Дзербі буде розраховувати на 24 футболістів. Слід відзначити, що у заявці на гру проти Монако потрапив Педріньйо, який не зміг повноцінно провести передматчеве тренування.
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Спеціаліст із Італії не зможе розраховувати на основного голкіпера команди Анатолія Трубіна. Воротар отримав травму.
- Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Тимур Пузанков;
- Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо;
- Нападники: Дентінью, Траоре, Данило Сікан, Фернандо.
Матч-відповідь проти французького клубу відбудеться 25 серпня у Харкові. Поєдинок прийме ОСК "Металіст".
Нагадаємо, що у першій грі "гірники" несподівано для усіх мінімально обіграли Монако з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив Педріньйо.