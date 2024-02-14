С полной обоймой легионеров: в каком составе Шахтер прибыл на матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер 13 февраля отправился в немецкий Гамбург, где уже 15 февраля проведет первый официальный матч в 2024-м году. "Горняки" будут принимать французский Марсель в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2023/2024.

После утренней тренировки команда осуществила переезд из Белека в Анталью, откуда уже самолетом добралась до Германии. Именно там “горняки” проводят свои домашние еврокубковые матчи.

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В расположении донецкого клуба прибыло в Гамбург 28 футболистов, среди которых 11 легионеров и молодой Виктор Цуканов, который использовал свой шанс на зимних сборах.

Состав Шахтера

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко.

Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко. Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе.

Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе. Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов.

Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов. Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

Первый матч Шахтера против Марселя в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 15 февраля в 19:45 по киевскому времени. Вторая встреча между клубами запланирована на 22 февраля. Поединок рассудит бельгийская бригада арбитров во главе с 39-летним Эриком Ламбрехтсом.

Накануне матча 14 февраля дончан ждет открытая тренировка и пресс-конференция.

Это будет третья встреча Шахтера и Марселя на евроарене. До этого оба матча были проведены еще в Кубке УЕФА (ныне – Лига Европы) в сезоне-2008/2009. Тогда "горняки" одержали две победы.