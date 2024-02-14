Після ранкового тренування команда здійснила переїзд із Белека до Антальї, звідки вже літаком дісталась до Німеччини. Саме там "гірники" проводять свої домашні єврокубкові матчі.

Варто дізнатись Які шанси Шахтаря перемогти кризовий Марсель: прогноз на гру "гірників" у Лізі Європи

У розташуванні донецького клубу прибуло у Гамбург 28 футболістів, серед яких 11 легіонерів та молодий Віктор Цуканов, який використав свій шанс на зимових зборах.

Склад Шахтаря

Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко.

Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко. Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе.

Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе. Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов.

Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов. Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі.

Зверніть увагу! Перший матч Шахтаря проти Марселя у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 лютого о 19:45 за київським часом. Друга зустріч між клубами запланована на 22 лютого. Поєдинок розсудить бельгійська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Еріком Ламбрехтсом.

Напередодні матчу 14 лютого на донеччан чекає відкрите тренування та пресконференція.

Це буде третя зустріч Шахтаря та Марселя на євроарені. До цього обидва матчі були проведені ще у Кубку УЄФА (нині – Ліга Європи) у сезоні-2008/2009. Тоді "гірники" здобули дві перемоги.