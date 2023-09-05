Без легионера-сборника и травмированных: кто попал в заявку Шахтера на Лигу чемпионов

Тренерский штаб Шахтера определился с заявкой на розыгрыш Лиги чемпионов-2023/2024. Патрик ван Леувен включил в список всех лучших, за исключением травмированных.

В заявленном списке "горняков" на Лигу чемпионов присутствуют 32 футболиста. Среди которых не нашлось место травмированным – винггеру Ивану Петряку и нападающему Лассине Траоре.

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Также Патрик ван Леувен не включил в нее 19-летнего футболиста сборной Таджикистана Хусрава Тоирова, играющего на позиции левого вингера. Тоиров провел в футболке "горняков" всего два официальных матча (суммарно 21 минуту на поле), но ни одного в этом сезоне-2023/2024.

Заявка Шахтера на Лигу чемпионов

Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризник 48. Денис Твардовский*

1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризник 48. Денис Твардовский* Защитники: 3. Стал Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 4 46. Даниил Удод*

3. Стал Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 4 46. Даниил Удод* Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артём Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук

4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артём Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюник*, 18. Кевин Келси

Футболисты, отмеченные звездочкой, вошли в заявку Шахтера по списку Б.

Напомним, что в последний день лета Шахтер узнал своих соперников в групповом раунде Лиги чемпионов. Жребий построил дончан с испанской Барселоной, с которой так хотел сыграть ее бывший футболист Дмитрий Чигринский, португальским Порту и бельгийским Антверпеном.

Свой первый поединок подопечные нидерландского специалиста проведут 19 сентября в 22:00 (по киевскому времени). В этот день "горняки" примут Порту на номинально "домашнем" стадионе Шахтера в этом еврокубковом сезоне в Гамбурге – "Фолькспркштадион".

Календарь всех матчей Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов: