У заявленому списку "гірників" на Лігу чемпіонів присутні 32 футболістів. Серед яких не знайшлось місце травмованим – вінгеру Івану Петряку і нападнику Лассіні Траоре.

Читайте також "Можемо боротися за вихід з групи": капітан Шахтаря позитивно оцінив жереб ЛЧ для "гірників"

Також Патрік ван Леувен не включив у неї 19-річного футболіста збірної Таджикистану Хусрава Тоірова, який грає на позиції лівого вінгера. Тоіров провів у футболці "гірників" лише два офіційні матчі (сумарно 21 хвилину на полі), але жодного у цьому сезоні-2023/2024.

Заявка Шахтаря на Лігу чемпіонів

Воротарі: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*

1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський* Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький, 46. Данило Удод*

3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький, 46. Данило Удод* Півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Міроші, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук

4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Міроші, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук Нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В’юнник*, 18. Кевін Келсі

Зверніть увагу! Футболісти, які позначені зірочкою, увійшли у заявку Шахтаря за списком Б.

Нагадаємо, що в останній день літа Шахтар дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів. Жереб звів донеччан з іспанською Барселоною, з якою так хотів зіграти її колишній футболіст Дмитро Чигринський, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Свій перший поєдинок підопічні нідерландського фахівця проведуть 19 вересня о 22:00 (за київським часом). У цей день "гірники" приймуть Порту на номінально "домашньому" стадіоні Шахтаря у цьому єврокубковому сезоні у Гамбурзі – "Фолькспркштадіон".

Календар усіх матчів Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів: