С Модричем и экс-защитником Динамо: сборная Хорватии объявила заявку на ЧМ-2022
Источник:твиттер сборной Хорватии
Национальные команды определяются теми, кто поедет представлять страну на чемпионат мира-2022 в Катар. Сборная Хорватии объявила окончательную заявку.
Главный тренер Златко Далич возьмет с собой у Катар сильнейших. У хорватской сборной нет глобальных кадровых потерь.
Читайте также Сенегал надеется на чудо: Мане рискует пролететь мимо ЧМ-2022
На чемпионат мира-2022 полетит и Лука Модрич, и Марсело Брозович, и Иван Перишич. Также в заявку попал бывший защитник киевского Динамо Домагой Вида.
Заявка сборной Хорватии
- Голкиперы: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич.
- Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Барышич, Иосиф Юранович, Йошка Гвардиол, Борна Соса, Иосиф Станишич, Мартин Эрлич, Иосиф Шутало.
- Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалыч, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиан Якич, Лука Сучич.
- Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будимир, Марко Ливая.
Заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022 / Фото с твиттера национальной команды
Напомним, что в групповом раунде ЧМ-2022 Хорватия встретится с Марокко, Канадой и Бельгией. Хорваты начнут свой путь в Катаре матчем против Марокко, который запланирован на 23 ноября.
Календарь матчей сборной Хорватии
- 23 ноября. Марокко – Хорватия
- 27 ноября. Хорватия – Канада
- 1 декабря. Хорватия – Бельгия